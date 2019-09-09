Швеція – Норвегія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2020 Норвегія розписала бойову нічию зі Швецією (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Швеція – Норвегія.

Швеція та Норвегія зіграли у суто скандинавському стилі – багато боротьби і мінімум ударів по воротах. Господарі більше атакували, гості ж сподівались на контратаки і своїх швидких форвардів. На останній хвилині першого тайму тактика норвежців принесла свої плоди. Після обрізки захисника збірної Швеції норвежці перехопили м’яч і помчали у контратаку 3 в 3. Джошуа Кінг прострілив у центр воротарського майданчика на Мартіна Едегора, а той побачивши справа партнера прокинув далі і Стефан Йохансен влучно пробив у лівий нижній кут воріт.

Євро-2020: Швеція на власному полі врятувала нічию з Норвегією

З початком другої половини матчу шведи кинулись в атаку, однак їх потуги виглядали дуже одноманітними і прісними. Норвежці ж не намагались мудрувати і іноді просто виносили м’яч подалі не підпускаючи суперника до своїх воріт. Зрештою на 60-й хвилині одна з чергових нехитрих атак завершилась взяттям воріт: Альбін Екдаль поборовся з суперником і видав зрячий пас на Форсберга, який опинився у центрі штрафного майданчика. Емілю вдалось влучно пробити у правий нижній кут воріт і зрівняти рахунок у матчі.

Після цього матчу Швеція набрала одинадцять очок і піднялась на другу сходинку, Норвегія з дев’ятьма пунктами залишилась четвертою.