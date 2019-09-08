Євро-2020: Швеція на власному полі врятувала нічию з Норвегією

У матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2020 Норвегія розписала бойову нічию зі Швецією (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У групі F переможець фактично визначився. Ним, скоріше за все, стане Іспанія, яка, наразі, не втратила жодного очка. А ось на другу позицію претендують одразу три збірні – Румунія, Швеція і Норвегія. Дві останні і зійшлись сьогодні у Стокгольмі на стадіоні Френдс Арена, аби з’ясувати між собою стосунки. Адже матч першого кола сильнішого не виявив і закінчився бойовою нічиєю 3:3 з обопільними голами у доданий час.

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Команди розпочали більш ніж обережно, довго перепасовувались у центрі поля шукаючи ключі до оборони суперника. Лише на п’ятій хвилині було завдано першого удару у ствір воріт: Торе Регініуссен вистрибнув вище всіх і пробив головою, однак спрямував м'яч над поперечиною.

На 19-й хвилині шведи здобули право на небезпечний штрафний: Еміль Форсберг пробивав низом та м’яч пролетів недалеко від лівої стійки воріт. За мить норвежці втікли у перспективну контратаку, але захисникам вже у воротарському майданчику вдалось відібрати м’яч у капітана збірної Норвегії Стефана Йохансена.

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Загалом норвежці свідомо віддали ініціативу і розраховували, в основному, на контратаки. Натомість у шведів дуже активним був Александ Ісак, який часто, завдяки своїй майстерності, доставляв м’яч у воротарський майданчик суперника і лише везіння не вистачало його партнерам аби відкрити рахунок у матчі.

На останній хвилині першого тайму тактика гостей принесла свої плоди. Після обрізки захисника збірної Швеції норвежці перехопили м’яч і помчали у контратаку 3 в 3. Джошуа Кінг прострілив у центр воротарського майданчика на Мартіна Едегора, а той побачивши справа партнера прокинув далі і Стефан Йохансен влучно пробив у лівий нижній кут воріт.

З початком другої половини матчу шведи кинулись в атаку, однак їх потуги виглядали дуже одноманітними і прісними. Норвежці ж не намагались мудрувати і іноді просто виносили м’яч подалі не підпускаючи суперника до своїх воріт. Зрештою на 60-й хвилині одна з чергових нехитрих атак завершилась взяттям воріт: Альбін Екдаль поборовся з суперником і видав зрячий пас на Форсберга, який опинився у центрі штрафного майданчика. Емілю вдалось влучно пробити у правий нижній кут воріт і зрівняти рахунок у матчі.

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За кілька хвилин чудовий момент з’явився у норвежців: Джошуа Кінг високо вистрибнув назустріч навісній передачі і з близької відстані головою переадресував м'яч у напрямку воріт. Робін Ольсен видав блискучий сейв запобігши голу. Затяжні атаки без якісних завершальних ударів – саме так можна охарактеризувати кінцівку другого тайму: команди намагались комбінувати, шукали способи доставити м’яч у штрафний майданчик суперника, але вдало діяла оборона обох команд.

Після цього матчу Швеція набрала одинадцять очок і піднялась на другу сходинку, Норвегія з дев’ятьма пунктами залишилась четвертою.

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