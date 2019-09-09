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Швеция – Норвегия – 1:1 – видео голов и обзор матча

09:28 30 Читати українською
Швеция – Норвегия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Радость игроков сборной Норвегии / Твиттер сборной Норвегии

 В матче 6-го тура квалификации Евро-2020 Норвегия расписала боевую ничью со Швецией (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча Швеция – Норвегия.

60’ Эмиль Форсберг
 
Стефан Йохансен 45’
45’ Стефан Йохансен
60’ Эмиль Форсберг

Швеция и Норвегия сыграли в чисто скандинавском стиле – много борьбы и минимум ударов по воротам. Хозяева больше атаковали, гости же надеялись на контратаки и своих быстрых форвардов. На последней минуте первого тайма тактика гостей принесла свои плоды. После обрезки защитника сборной Швеции норвежцы перехватили мяч и побежали в контратаку 3 в 3. Джошуа Кинг прострелил в центр вратарской на Мартина Эдегора, а тот увидев справа партнера прокинул дальше и Стефан Йохансен точно пробил в левый нижний угол ворот.

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С началом второй половины матча шведы бросились в атаку, однако их потуги выглядели очень однообразными и пресными. Норвежцы даже не пытались мудрить и иногда просто выносили мяч подальше не подпуская соперника к своим воротам. В конце концов на 60-й минуте одна из очередных нехитрых атак завершилась взятием ворот: Альбин Экдаль поборолся с соперником и выдал зрячий пас на Форсберга, который оказался в центре штрафной. Эмилю удалось точно пробить в правый нижний угол ворот и сравнять счет в матче.

После этого матча Швеция набрала одиннадцать очков и поднялась на второе место, Норвегия с девятью пунктами осталась четвертой.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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