Мехелен був розбитий у матчі 25-го туру чемпіонату Бельгії проти Стандарда. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 25-й тур

Мехелен – Стандард – 0:4

Голи: Дусенне, 22, Амалла, 49, Бастьєн, 54, Баліквіша, 57

Матч розпочався із приємної звістки для українських вболівальників, оскільки Мар'ян Швед вдруге поспіль вийшов у стартовому складі Мехелена. Втім, це не особливо допомогло команді, бо Стандард вийшов вперед у рахунку завдяки голу Дусенне.

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Другий тайм розпочався із заміни Шведа, після якої Мехелен посипався. Вже через 3 хвилини Амалла подвоїв перевагу, а Бастьєн та Баліквіша до 57 хвилини оформили розгромну перемогу Стандарда.

Таким чином, Мехелен із 26 пунктами залишився на 15 місці, а Стандард з 34 очками піднявся на 5 сходинку.

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