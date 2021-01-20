Мехелен был разбит в матче 25-го тура чемпионата Бельгии против Стандарда. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 25-й тур

Мехелен – Стандард – 0:4

Голы: Дусенне, 22, Амалла, 49, Бастьен, 54, Баликвиша, 57

Матч начался с приятной вести для украинских болельщиков, поскольку Марьян Швед второй раз подряд вышел в стартовом составе Мехелена. Впрочем, это не особо помогло команде, потому что Стандард вышел вперед в счете благодаря голу Дусенне.

Сент-Трюйден Филиппова обыграл Кортрейк Макаренко – очередное украинское противостояние в Бельгии

Второй тайм начался с замены Шведа, после которой Мехелен посыпался. Уже через 3 минуты Амалла удвоил преимущество, а Бастьен и Баликвиша до 57 минуты оформили разгромную победу Стандарта.

Таким образом, Мехелен с 26 пунктами остался на 15 месте, а Стандард с 34 очками поднялся на 5 место.

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?