Сент-Трюйден не зазнав проблем у матчі 25-го туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка. Читайте звіт на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 25-й тур

Кортрейк – Сент-Трюйден – 0:2

Голи: Сузукі, 15, (пен.), 45+1

Сент-Трюйден більш гостро розпочав зустріч та вже на 15 хвилині вийшов уперед. Після метушні у штрафному майданчику під час розіграшу кутового, Гуйє збив Деркіна на лінії штрафного, а Сузукі впевнено реалізував удар з позначки.

А ще до перерви японець подвоїв перевагу Сент-Трюйдена, завершивши контратаку. Відзначимо досить незграбний пропуск м'яча у виконанні Мбойо, який залишив у дурнях оборону Кортрейка. У другій половині команди не забивали і Сент-Трюйден довів зустріч до перемоги. Додамо, що Макаренко провів повний матч на полі, а Філіппов замінив героя зустрічі Сузукі на 80 хвилині.

Таким чином, Сент-Трюйден набрав 26 очок та піднявся на 15 місце, Кортрейк із 29 пунктами розташувався на 11 сходинці.

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