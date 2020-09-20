Бельгія, 6 тур

Зюльте-Варегем – Брюгге – 0:6

Голи: Дешахт, 6 (авт), Крменчик, 19, 41, Ванакен, 31, де Кетелаере, 67, Баланта, 74

Стандард – Кортрейк – 2:1

Голи: Амала, 31 (п), Уларе, 35 – М'Бойо, 36

Генк – Мехелен – 3:1

Голи: Онуачу, 10, 68, Дзюня, 65 – Мрабті, 6

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Едуард Соболь отримав відпочинок і з лави для запасних спостерігав, як його Брюгге з тенісним рахунком розтрощив Зюлте-Варегем. Завдяки цій перемозі "чорно-сині" наблизилися до лідера на відстань у чотири очки.

Євген Макаренко провів увесь матч проти Стандарда, але це не врятувало Кортрейк від першої поразки за 5 матчів. Схожа доля і у Мар'яна Шведа. Відразу після виходу екс-гравця Карпат на заміну його Мехелен пропустив третій гол, до кінця матчу врятуватися не вдалося. "Малінці" програли останні чотири матчі поспіль.

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