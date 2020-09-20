Бельгия, 6 тур

Зюльте-Варегем – Брюгге – 0:6

Голы: Дешахт, 6 (авт), Крменчик, 19, 41, Ванакен, 31, де Кетелаере, 67, Баланта, 74

Стандард – Кортрейк – 2:1

Голы: Амала, 31 (п), Уларе, 35 – М'Бойо, 36

Генк – Мехелен – 3:1

Голы: Онуачу, 10, 68, Дзюня, 65 – Мрабти, 6

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Эдуард Соболь получил отдых и со скамейки запасных наблюдал, как его Брюгге с теннисным счетом разгромил Зюлте-Варегем. Благодаря этой победе "черно-синие" приблизились к лидеру на расстояние в четыре очка.

Евгений Макаренко провел весь матч против Стандарда, но это не спасло Кортрейк от первого поражения за 5 матчей. Похожая судьба и у Марьяна Шведа. Сразу после выхода экс-игрока Карпат на замену его Мехелен пропустил третий гол, до конца матча спастись не удалось. "Малинцы" проиграли последние четыре матча подряд.

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