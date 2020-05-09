Швед мав несподіваний варіант продовження кар'єри

Український легіонер іспанського Луго Василь Кравець зізнався, що вінгер збірної України Мар'ян Швед міг стати його одноклубником.

"Скажу чесно, що Мар'ян Швед міг перейти в Луго. Минулого трансферного вікна, коли я прийшов в команду, він теж міг прийти.

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Але Селтік захотів, щоб він йшов в якусь команду, яка знаходиться ближче до них. У тій команді обов'язково повинні були спілкуватися англійською", – сказав Кравець в ефірі Instagram Play Pro.

Нагадаємо, контракт Шведа з Селтіком розрахований до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні українець зіграв у чемпіонаті Шотландії в одному поєдинку. Transfermarkt оцінює Мар'яна в 1,2 млн євро.

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