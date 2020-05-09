"Був такий мандраж, що вдягнув не свою футболку": Кравець пригадав дебют за Карпати

Український представник іспанської Сегунди Василь Кравець, який нині захищає кольори Луго, розповів про свій перший матч за основну команду Карпат.

"Дебют для мене був величезною радість. Перед цим я або був на заміні, або не потрапляв у заявку. У мене навіть не було думки, що я зможу зіграти. У нас був тренер з фізпідготовки Шпанюк (Віталій Васильович – прим.). Було прохолодно, падав дощ. Він нам сказав піти розім'ятися.

Кравець: Якщо не граєш, тебе в збірну не викличуть – хіба що я не Ярмоленко чи Коноплянка, які вже мають ім'я

Потім на 70-й або 80-й хвилині Йовічевіч покликав Чачуа, щоб той переодягався і виходив. Сказав Шпанюку: "Васильович, скажіть, може, я вийду. Хочу спробувати". Підходимо, Чачуа вже готовий, слухає установку, а потім раптом: "Чача, сідай, Вася виходить".

Я був переляканий, мандраж. Вдягнув не свою футболку. Змінив футболку. Поки шукав її, пройшло секунд 30, Йовічевич підганяє вже. Пам'ятаю, вийшов замість Кожанова, він мені сказав: "Заспокойся і грай у свою гру". Вийшов лівим вінгером, тому що Костевич був лівим захисником. Для мене ті 10 хвилин на полі пролетіли як 30 секунд. Так швидко час пройшов, що не встиг навіть насолодитися", – сказав Кравець в ефірі Instagram Play Pro.

Нагадаємо, 22-річний захисник дебютував за Карпати 10 травня 2015 року у матчі проти Чорноморця.

"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ