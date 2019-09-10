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"Швед матиме достатньо ігрової практики в Селтіку протягом сезону", – Циганик

19:04 612 Читать на русском
"Швед матиме достатньо ігрової практики в Селтіку протягом сезону", – Циганик
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube розповів про майбутнє Мар'яна Шведа в шотландському Селтіку.

"Точно знаю, що Швед матиме достатньо ігрової практики протягом сезону. Як він її використає – питання до самого Шведа.

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Є невеликий інсайд. Головний тренер Селтіка говорив, що Мар'яну не вистачає стабільності. Він може вибухнути, а потім зникнути. Так буває на тренуваннях і на полі.

Йому потрібно почати виступати стабільно. Тобто виходити і грати на одному рівні як на тренуваннях, так і у матчах. Поки Швед адаптується. Думаю, що у нього є всі підстави сподіватися стати гравцем основи Селтіка", – сказав Циганик.

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Ігор Циганик Відеоновини Українці за кордоном Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік
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