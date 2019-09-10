"Швед будет иметь достаточно игровой практики в Селтике в течение сезона", – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на YouTube рассказал о будущем Марьяна Шведа в шотландском Селтике.

"Точно знаю, что Швед будет иметь достаточно игровой практики в течение сезона. Как он ее использует – вопрос к самому Шведу.

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Есть небольшой инсайд. Главный тренер Селтика говорил, что Марьяну не хватает стабильности. Он может взорваться, а потом исчезнуть. Так бывает на тренировках и на поле.

Ему нужно начать выступать стабильно. То есть выходить и играть на одном уровне как на тренировках, так и в матчах. Пока Швед адаптируется. Думаю, что у него есть все основания надеяться стать игроком основы Селтика", – сказал Цыганык.

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