Мехелен приймав Уніон Сент-Жилуаз в рамках 5-го туру бельгійської першості. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії, 5-й тур

Мехелен – Уніон Сент-Жилуаз – 3:1

Голи: Куйперс, 13, Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1

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Гості вийшли вперед вже на першій хвилині, але швидкий гол зіграв з ними злий жарт. Мехелен оперативно вирівняв становище.

На старті другого тайму гравець Мехелена навісом знайшов на дальній стійці вільного Мар'яна Шведа, який у дотик розстріляв ворота суперника. Тренер господарів довірив українцю 81 хвилину ігрового часу. До фінального свистка команда Шведа третім голом закріпила свою перевагу.

Після 5-ти турів чемпіонату Бельгії Мехелен з 6-ма очками розташувався на 10-й сходинці.

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Гол Шведа: