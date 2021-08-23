Мехелен принимал Унион Сент-Жилуаз в рамках 5-го тура бельгийского первенства. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии, 5-й тур

Мехелен – Унион Сент-Жилуаз – 3:1

Голы: Куйперс, 13 Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1

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Гости вышли вперед уже на первой минуте, но быстрый гол сыграл с ними злую шутку. Мехелен оперативно выровнял положение.

На старте второго тайма игрок Мехелена навесом нашел на дальней штанге свободного Марьяна Шведа, который в касание расстрелял ворота соперника. Тренер хозяев доверил украинцу 81 минуту игрового времени. До финального свистка команда Шведа третьим голом закрепила свое преимущество.

После 5-ти туров чемпионата Бельгии Мехелен с 6-ю очками расположился на 10-й строчке.

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Гол Шведа: