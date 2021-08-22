Раджу Наінгголана позбавили водійського посвідчення на 15 діб, повідомляє Het Nieuwsblad.

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33-річний бельгієць їхав зі швидкістю понад 100 км/год по центру Антверпена. Місцева поліція зупинила порушника і запропонувала пройти тест на наявність алкоголю, який Раджа успішно провалив.

За Наінгголаном вже давно закріпився статус порушника режиму. Нещодавно Інтер достроково оголосив про розрив контракту з півзахисником, після чого він повернувся на батьківщину.

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