Вінгер Мехелена Мар'ян Швед, права на якого належать Селтіку, досі не знає, у якому клубі розпочне наступний сезон.

"Де продовжу виступати – у Селтіку чи в Мехелені? Клуби наразі домовляються, не можуть ніяк це зробити. Де б хотів виступати? Я не можу говорити про це", – лаконічно відповів Швед у коментарі Tribuna.

Швед не хоче повертатись у Селтік

Зазначимо, що його орендна угода з Мехеленом добігає кінця 30 червня, після чого українець має повернутись у Селтік. Контракт Мар'яна із шотландським грандом розрахований до літа 2023 року.

До слова, минулий сезон Швед провів у чемпіонаті Бельгії у складі Мехелена, відігравши у 24 матчах та записавши до свого активу 5 голів та 3 асисти.

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