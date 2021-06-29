Вингер Мехелена Марьян Швед, права на которого принадлежат Селтику, до сих пор не знает, в каком клубе начнет следующий сезон.

"Где продолжу выступать – в Селтике или в Мехелене? Клубы пока договариваются, не могут никак это сделать. Где бы хотел выступать? Я не могу говорить об этом", – лаконично ответил Швед в комментарии Tribuna.

Швед не хочет возвращаться в Селтик

Отметим, что его арендное соглашение с Мехеленом подходит к концу 30 июня, после чего украинец должен вернуться в Селтик. Контракт Марьяна с шотландским грандом рассчитан до лета 2023 года.

К слову, прошлый сезон Швед провел в чемпионате Бельгии в составе Мехелена, отыграв в 24 матчах и записав в свой актив 5 голов и 3 ассиста.

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