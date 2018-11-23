Швед: Без Карпат не було би збірної України

Хавбек Карпат Мар’ян Швед поділився враженнями від дебюту за "синьо-жовтих".

"Емоції виключно найкращі, адже я знаходився у національній збірній України. Там зібрані найкращі гравці нашої держави: і з УПЛ, і представники закордонних чемпіонатів.

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Приїхав до Львова ще більше налаштований на роботу в Карпатах. Адже без мого клубу не було би збірної. Буду доводити, що гідний отримувати систематичні виклики у головну команду країни.

Шевченко був моїм улюбленим футболістом дитинства. Тим більше, що я грав на позиції форварда, як і мій кумир. Плакату у моїй кімнаті не було, але футболку Мілана з прізвищем Шевченко на спині я мав (посміхається)", – цитує Шведа прес-служба львів'ян.

До слова, Швед дебютував за національну команди, вийшовши на заміну на 17 хвилин матчу проти збірної Туреччини.

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