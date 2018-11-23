Швед: Без Карпат не было бы сборной Украины

Хавбек Карпат Марьян Швед поделился впечатлениями от дебюта за "сине-желтых".

"Эмоции исключительно самые лучшие, ведь я находился в национальной сборной Украины. Там собраны лучшие игроки нашего государства: и с УПЛ, и представители зарубежных чемпионатов.

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Приехал во Львов еще больше настроен на работу в Карпатах. Ведь без моего клуба не было бы сборной. Буду доказывать, что достоин получать систематические вызовы в главную команду страны.

Шевченко был моим любимым футболистом детства. Тем более, что я играл на позиции форварда, как и мой кумир. Плаката в моей комнате не было, но футболку Милана с фамилией Шевченко на спине я носил (улыбается)", – цитирует Шведа пресс-служба львовян.

К слову, Швед дебютировал за национальную команды, выйдя на замену на 17 минут матча против сборной Турции.

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