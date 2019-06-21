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Шуст попрощався з Ворсклою перед переходом в Інгулець

15:30 200 Читать на русском
Шуст попрощався з Ворсклою перед переходом в Інгулець
Богдан Шуст / Ворскла

Відомий голкіпер Богдан Шуст з наступного сезону буде виступати за першоліговий Інгулець.

Досвідчений воротар Богдан Шуст прибув до Полтави аби попрощатись зі своїми колишніми одноклубниками перед переходом в Інгулець, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Шуст перейшов в Інгулець

Нагадаємо, у складі полтавської Ворскли голкіпер провів останні 3 сезони та допоміг команді здобути "бронзу" УПЛ і пробитись у груповий етап Ліги Європи.

До слова, Шуст покинув полтавський клуб після закінчення контракту та підписав угоду з першоліговим Інгульцем на 5 років.

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Богдан Шуст Богдан Шуст Ворскла Ворскла Інгулець Інгулець
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