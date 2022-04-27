Нюрнберг вирішив продати Шуранова. Клубу потрібні гроші, щоб компенсувати коронавірусні втрати, а вихід у Бундеслігу віддаляється. Нюрнберг просить за 20-річного форварда 5 мільйонів євро плюс бонуси, повідомляє Bild.

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Керівництво клубу вже повідомило представникам Шуранова про підготовку літнього трансферу, а сам Ерік почав посилене вивчення англійської мови.

Проблема в тому, що в останні місяці Шуранов вкрай рідко виходить у стартовому складі Нюрнберга та отримує мало ігрового часу. Тренер Нюрнберга знаходить критичні слова на адресу Еріка, в активі якого 11 голів у другій Бундеслізі.

Нагадаємо, Ерік Шуранов отримував виклики у збірні України різних вікових груп – від U-17 до "молодіжки". Втім, рік тому нападник прийняв запрошення до збірних Німеччини і стабільно грає за тамтешню команду U-21.

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