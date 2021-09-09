"Петраков сказав, що футболіст повинен був проявити свою ініціативу. Ерік хотів грати, але йому не давали цього робити. Мені дзвонив Протасов, але він зробив це вже тоді, коли ми прийняли рішення міняти громадянство. Я вже не став переконувати Еріка змінювати думку.

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У Єзерського був інтерес до Еріка. Ротань його викликав. А на наступний збір дзвонив адміністратор і говорив: "Вибачте, але ми хочемо інших людей подивитися". Ось таке було ставлення. А потім Петраков починає розповідати, що нам потрібно було робити. А потрібно було просто дати йому зіграти. Викликали, але жодного разу так і не випустили.

Ми півроку думали, чекали, але ніяких кроків з боку України не було, тому ми зробили такий вибір. Все-таки у нього інший менталітет. Він образився – один раз його викликали, потім не викликали. Там були нормальні матчі, де він міг себе показати. Якби це сталося, то, можливо, ми б залишилися в Україні.

Але світ тісний. Можливо, життя так складеться, що Ерік ще зіграє за першу збірну України. Все буде залежати від нього. Зараз йому потрібно багато працювати", – цитує Шуранова-старшого Tribuna.

Нагадаємо, Ерік Шуранов вже встиг дебютувати за молодіжку збірної Німеччини. У матчі проти однолітків із Сан-Маріно (6:0), хоча ще три роки тому феєрив за Україну U-17.

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