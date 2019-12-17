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Шовковський: Команду Лобановського зібрав Сабо – він повірив у мене і Шевченка

21:56 84 Читать на русском
Шовковський: Команду Лобановського зібрав Сабо – він повірив у мене і Шевченка
Олександр Шовковський / УАФ

Колишній голкіпер Динамо Олександр Шовковський відзначив роль Йожефа Сабо у розвитку своєї кар'єри.

"Сучасна збірна України – це компактність, баланс і колектив. Якби у збірній зразка 1999-го року був цей тренерський штаб… В першу чергу я хочу подякувати Йожефу Сабо, який повірив у мене, повірив у Андрія Шевченка. Він дав можливість нам заграти у першій команді. Він брав Хацкевича і Белькевича, Юру Калітвінцева.

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Він чудово розумів футбол. І команду Лобановського зібрав Сабо. Я навчаюсь у кожної людини, з якою працюю. Сабо був фантастично емоційний і це заважало йому дуже швидко робити якісь дії, які могли б вплинути на перебіг подій на полі. Він бачив помилку і починав: "Як так можна помилятися? Як таке можливо". А коли б він підказував, що робити, щоб не припускатися знов таких помилок, це було б краще.

Мінімум нинішня збірна вже зробила – вийшла на Євро. Питання про перспективи треба ставити перед початком турніру. Ми не знаємо, хто в якому стані буде. Треба щоб усі були здорові, підійшли без травм", – розповів Шовковський в ефірі програми Вацко Light.

Нагадаємо, з 2018 року Шовковський працює асистентом Андрія Шевченка в тренерському штабі збірної України.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Шовковський Олександр Шовковський Збірна України Валерій Лобановський Йожеф Сабо
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