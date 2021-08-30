"Емоції, які я переживав після Євро-2020 – це повне спустошення. Це був чудовий етап роботи у збірній, але далі склалося так як склалося. Це вже історія, цю сторінку ми вже перегорнули. Дякую Олександру Петракову за те, що запропонував увійти до його штабу та продовжити працювати з командою. Думаю, той досвід, що я отримав у збірній, стане в нагоді.

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Щодо поточного стану справ, гравці готуються у своїх клубних командах. Є певні проблеми, невеликі ушкодження у футболістів. Будемо спілкуватися з медичним штабом щодо цього. Завдання виходу на ЧС-2022 ніхто не скасовував. Ми самі підняли планку на такий високий рівень, тепер маємо його тримати.

Ми з Олександром Петраковим спочатку багато спілкувалися телефоном, я був відсутній в Україні. Ми обговорили багато питань. Перша мета на сьогодні — вирішення завдання, яке стоїть перед збірною. Що ж до моїх обов’язків, я зосереджуся на організації гри команди в обороні. Усі напрацювання ми спочатку обговорюємо, а потім рішення ухвалюється тренерським штабом та особисто Олександром Васильовичем", – наводить слова Шовковського офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Олександр Шовковський працював асистентом у штабі Андрія Шевченка з 2018 року.

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