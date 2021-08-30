"Эмоции, которые я переживал после Евро-2020 – это полное опустошение. Это был замечательный этап работы в сборной, но дальше сложилось так как сложилось. Это уже история, эту страницу мы уже перевернули. Спасибо Александру Петракову за то, что предложил войти в его штаб и продолжить работать с командой. Думаю тот опыт, который я получил в сборной, пригодится.

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Насчет текущего состояния дел, игроки готовятся в своих клубных командах. Есть определенные проблемы, небольшие повреждения у футболистов. Будем общаться с медицинским штабом по этому поводу. Задачу выхода на ЧМ-2022 никто не отменял. Мы сами подняли планку на такой высокий уровень, теперь должны его держать.

Мы с Александром Петраковім сначала много общались по телефону, я отсутствовал в Украине. Мы обсудили много вопросов. Первая цель на сегодня – решение задачи, которая стоит перед сборной. Что касается моих обязанностей, я сосредоточусь на организации игры команды в обороне. Все наработки мы сначала обсуждаем, а потом решение принимается тренерским штабом и лично Александром Васильевичем", – приводит слова Шовковского официальный сайт УАФ.

Напомним, Александр Шовковский работал ассистентом в штабе Андрея Шевченко с 2018 года.

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