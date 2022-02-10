ФІФА опублікувала оновлений рейтинг збірних – вперше у 2022 році. Позиції України погіршились попри відсутність міжнародних матчів.

Україна розпочала новий рік зі зміни позиції у рейтингу ФІФА – "синьо-жовті" втратили місце у топ-25, опустившись на 27 сходинку, повідомляє офіційний сайт асоціації.

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Україну випередили Марокко та Японія. Перші відіграли на Кубку африканських націй, де дійшли до 1/4 фіналу, а азіатам допомогла перемога над Саудівською Аравією в рамках кваліфікації до ЧС-2022.

Незмінним залишилась топ-6 рейтингу. На вершині все ще перебуває Бельгія. Далі йдуть Бразилія, Франція, Англія та Аргентина. Чемпіон Європи – збірна Італії – посідає 6-ту сходинку.

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