Болельщики раскупили более 22 500 пакетов билетов на домашние матчи команды в течение первых 24 часов после появления, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.

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Таким образом, на 4 домашних поединка было продано более 90 тысяч пропусков, что является рекордом. Интересно, что сразу два матча Шотландия проведет с Украиной: сначала в рамках плей-офф квалификации к ЧМ-2022 24 марта, а затем 7 июня в рамках Лиги наций.

Остальные две встречи британцы проведут дома против Ирландии и Армении – тоже в Лиге наций.

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