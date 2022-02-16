Стартував продаж квитків на двобій між національними командами Шотландії та України, повідомляє сайт УАФ.

Шовковський: Україна готова зараз на 30% до матчу з Шотландією

Для отримання перепустки на матч потрібно придбати певний сертифікат за посиланням. Вартість одного сертифікату становить 1060 грн, але ціна може змінюватись у залежності від курсу фунта. Продаж відкритий до 1 березня.

Нагадаємо, збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС