"Україна готова зараз на 30% перед матчем з Шотландією. Адже ми не готуємо гравців – це роблять клуби. І у своїх клубах вони зараз проходять підготовчий період до УПЛ, АПЛ, Португалії, Бельгії і так далі.

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Тренерський штаб вже має коротку інформацію по кожному гравцеві збірної Шотландії. Коли зберуться наші гравці, ми дамо їм все необхідне, щоб вони якомога швидше зрозуміли, проти кого вони будуть грати.

Як особисто, півзахисник знає півзахисника, правий півзахисник Шотландії – наш лівий півзахисник, атакувальний нападник – наші захисники, так стандарти, кутові, штрафні, аути – у нас вже є інформація про Шотландію.

Поки що ми можемо лише аналізувати, прогнозувати і робити для себе замітки, щоб донести до наших гравців, що ми хочемо побачити. А це перемога", – сказав Шовковський для Sport Arena.

Збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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