Захисник Евертона і збірної Шотландії Нейтон Паттерсон отримав неприємну травму в першому таймі поєдинку Ліги націй проти України.

Паттерсон невдало впав, намагаючись відібрати м'яч у Руслана Маліновського. Одноклубник Віталія Миколенка намагався продовжити матч, але таки залишив поле на ношах.

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Попередній діагноз – травма зв'язок коліна (можливо, і пошкодження меніска) та мінімум 3-4 тижні відсутності. Відповідно, 27 вересня в матчі Ліги націй Україна – Шотландія 20-річний правий захисник не зіграє.

Коли Паттерсона вже виносили в тунель, до нього підбіг Олександр Петраков. Наставник збірної України особисто вирішив підтримати травмованого суперника.

Варто зазначити, що головний тренер збірної України чудово розуміє шотландського гравця. На звітний матч у Глазго "синьо-жовті" через травми втратили Бущана, Шапаренка, Зінченка, Соболя і Миколенка з Коваленком.