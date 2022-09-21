Защитник Эвертона и сборной Шотландии Нейтон Паттерсон получил неприятную травму в первом тайме в поединке Лиги наций против Украины.

Паттерсон неудачно упал, пытаясь отобрать мяч у Руслана Малиновского. Одноклубник Виталия Миколенко пытался продолжить матч, но покинул поле на носилках.

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Предварительный диагноз – травма связок колена (возможно, и повреждение мениска) и минимум 3-4 недели отсутствия. Соответственно, 27 сентября в матче Лиги наций Украина – Шотландия 20-летний правый защитник не сыграет.

Когда Паттерсона уже уносили в тоннель, к нему подбежал Александр Петраков. Наставник сборной Украины лично решил поддержать травмированного соперника.

Следует отметить, что главный тренер сборной Украины прекрасно понимает шотландского игрока. На отчетный матч в Глазго "сине-желтые" из-за травм потеряли Бущана, Шапаренко, Зинченко, Соболя и Миколенко с Коваленко.

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