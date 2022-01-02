"Треба розуміти, що жеребкування могло бути кращим і гіршим. Але вийшло те, що вийшло. Суперники нижчі за нас за рейтингом, але по собі знаю, що означає грати на Британських островах. Це будуть дуже складні протистояння. Тож шанси я розцінюю, як 50 на 50.

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Для збірної України матч чи матчі відбудуться у березні, у незручний для нас час. Однак у сучасному футболі до цього апелювати не варто, оскільки зараз у порівнянні з моїм часом команди готуються на чудових полях. Вірю, що збірна України до стикових поєдинків підійде у доброму стані. Тим більше, що багато наших виконавців виступають за кордоном, де чемпіонати будуть у розпалі", – сказав Євтушенко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти Шотландії в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 команда Олександра Петракова проведе 24 березня.

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