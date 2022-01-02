"Нужно понимать, что жеребьевка могла быть лучше и хуже. Но получилось то, что получилось. Соперники ниже нас по рейтингу, но по себе знаю, что значить играть на Британских островах. Это будут очень сложные противостояния. Поэтому шансы я расцениваю, как 50 на 50.

Сабо: Петраков еще молодой тренер для взрослой команды

Для сборной Украины матч или матчи состоятся в марте, в неудобное для нас время. Однако в современном футболе к этому апеллировать не стоит, поскольку сейчас по сравнению с моим временем, команды готовятся на великолепных полях. Верю, что сборная Украины к стыковым поединкам подойдет в хорошем состоянии. Тем более, что много наших исполнителей выступают за рубежом, где чемпионаты будут в самом разгаре", – сказал Евтушенко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок против Шотландии в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 команда Александра Петракова проведет 24 марта.

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