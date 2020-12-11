Хоффенхайм знищив Гент, забивши "буйволам" по два м'ячі в обох таймах. Цікаво, що зустріч зі старту розпочинали Безус і Пластун. Для останнього це був перший матч в ЛЄ після чималої перерви – до цього оборонець востаннє з'являвся у поєдинку 22 жовтня. Яремчук вийшов на заміну на 56 хвилині, але результативними діями не відзначився. Натомість його одноклубник Фортуна все ж забив гол престижу.

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Гент зазнав шостої поспіль поразки в Лізі Європи та з нулем пунктів закономірно фінішував останнім. Цікаво, що "буйволи" пропустили 15 м'ячів, а забили лише чотири. Хоффенхайм вийшов з групи L з першого місця.