Хоффенхайм уничтожил Гент, забив "буйволам" по два мяча в обоих таймах. Интересно, что встречу со старта начинали Безус и Пластун. Для последнего это был первый матч в ЛЕ после большого перерыва – до этого защитник в последний раз появлялся в поединке 22 октября. Яремчук вышел на замену на 56 минуте, но результативными действиями не отметился. Зато его одноклубник Фортуна все же забил гол престижа.

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Гент потерпел шестое поражение подряд в Лиге Европы и с нулем пунктов закономерно финишировал последним. Интересно, что "буйволы" пропустили 15 мячей, а забили всего четыре. Хоффенхайм вышел из группы L с первого места.