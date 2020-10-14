"Шкода, що в ефірі не можна матюкатися. У мене стан ейфорії і футбольного екстазу. Так, у Іспанії були моменти, так вони були кращими.

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Але те, як наші хлопці вибігали в контратаки... Бущан – бог. Наш трикутник в центрі поля – браво. Просто вау. Циганков здорово вийшов і вирішив долю матчу", – сказав Федецький у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ліги націй Україна вперше в історії перемогла збірну Іспанії – єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков. Як наслідок, українці у турнірній таблиці групи А4 ділять другу-третю сходинку з німцями, набравши по шість очок. Лідирує з сімома пунктами Іспанія, замикають квартет з двома балами швейцарці.

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