"Жаль, что в эфире нельзя материться. У меня состояние эйфории и футбольного экстаза. Да, у Испании были моменты, да они были лучше.

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Но то, как наши ребята выбегали в контратаки... Бущан – бог. Наш треугольник в центре поля – браво. Просто вау. Цыганков здорово вышел и решил судьбу матча", – сказал Федецкий в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 4-го тура Лиги наций Украина впервые в истории победила сборную Испании – единственный гол в матче забил Виктор Цыганков. Как следствие, украинцы в турнирной таблице группы А4 делят вторую-третью строчку с немцами, набрав по шесть очков. Лидирует с семью пунктами Испания, замыкают квартет с двумя баллами швейцарцы.

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