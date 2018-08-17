Із 27-го по 29 серпня 2018 року в м. Нова Каховка Херсонської області на стадіоні "Енергія" триватиме фінальний турнір серед команд гравців вікової групи U-14 Всеукраїнського турніру "Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola".

Його учасниками стануть вісім найкращих колективів, що зуміли вибороти путівку до фіналу з більш ніж шістьох тисяч дитячих команд у цій віковій групі:

НВК № 2 (Нова Каховка, Херсонська обл.) ЗОШ № 16 (Вінниця) ЗОШ № 9 (Мирноград, Донецька обл.) Академічний ліцей (Івано-Франківськ) НВО № 6 (Кропивницький) Гімназія (Миргород, Полтавська обл.) НВК № 26 (Рівне) ЗОШ № 1 (Кролевець, Сумська обл.)

Програма фіналу розпочнеться 27 серпня о 17.00 змаганнями з елементів техніки гри у футбол, а о 18.30 відбудеться старт матчів групового етапу. Склади груп стануть відомі 27 серпня після проведення наради з представниками команд та жеребкування.

Початок фінальної гри заплановано на 11.00 29 серпня.

Як і завжди, подарунки й нагороди, що підготували Федерація футболу України та Асоціація аматорського футболу України разом із партнерами змагань, отримає кожна дитина-учасник фінального турніру. Будуть відзначені кращі гравці в кожній команді. Команди отримають комплекти футбольної форми й футбольні м’ячі.

Вадим Костюченко, перший віце-президент ФФУ, зазначив: "Шкіряний м’яч" – це чудовий проект, який створює міцну основу для розвитку масового футболу в Україні, а запроваджені два роки тому змагання у віковій групі серед 14-річних дітей дали чудову можливість продовжити футбольне життя на всеукраїнській арені дітям, які не потрапили до команд, що виступають у змаганнях ДЮФЛ України".

Нагадаємо, цьогорічні фінальні турніри в інших вікових групах відбулися: 11-річні учасники – у м. Славута Хмельницької області, 12-річні – у м. Івано-Франківськ, 13-річні – у м. Вишневе Київської області.

"Шкіряний м’яч" – це наймасовіші футбольні змагання серед шкільних команд, які проводяться спільно Федерацією футболу України та Асоціацією аматорського футболу України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України і входять до програм спортивно-масових заходів українських шкіл. Турнір є спадкоємцем змагань із футболу на призи клубу "Шкіряний м’яч", які ведуть свою історію з 1965 року. Змагання на всеукраїнському рівні відновилися у 1998 році. Із того часу й до сьогодні турнір очолює ветеран київського "Динамо", кращий футболіст СРСР 1966 року, заслужений майстер спорту Андрій Біба.