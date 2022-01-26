Українець змушений йти на поступки Дженоа перед тим, як приймати пропозицію "Кадри", повідомляє Sport.pl.

Екс-легіонер Шахтаря може допомагати Шевченку у збірній Польщі

Шевченко може легко залишатися без роботи до літа 2024 року і отримати від італійського клубу понад 6 млн євро. Тепер потрібно робити важкий вибір – шанс у збірній Польщі або щедро оплачена "відпустка". Якщо Шевченко виб'є з Дженоа бодай половину контрактної суми, то зможе зробити "знижку" Польському футбольному союзу – умовні 2 млн євро на рік замість 2,5 млн. Щоправда, керівництво Дженоа добре знає про поспіх свого колишнього тренера і буде битися за кожну копійку.

Нагадаємо, Польський футбольний союз планує оголосити ім'я нового головного тренера збірної 31 січня. Йому доведеться підготувати команду до півфіналу відбору ЧС-2022 проти Росії (24 березня).

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