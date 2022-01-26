Андрій Шевченко у разі призначення головним тренером збірної Польші може розраховувати на допомогу давнього суперника.

Екс-гравець Шахтаря Маріуш Лєвандовскі стане асистентом українця, якщо той таки очолить "Кадру", повідомив журналіст Роман Колтон.

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Легенда "гірників" завершив кар'єру гравця у 2013 році. Лєвандовскі мав досвід самостійної роботи з Термаліцою та Заглембе (Любін), але вже кілька місяців залишається вільним. Цікаво, що тренерську ліцензію поляк отримував саме в Україні.

Польський футбольний союз планує оголосити ім'я нового головного тренера 31 січня. Йому доведеться підготувати команду до півфіналу відбору ЧС-2022 проти Росії (24 березня).

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