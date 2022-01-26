Украинец вынужден идти на уступки Дженоа перед тем, как принимать предложение "Кадры", сообщает Sport.pl.

Экс-легионер Шахтера может помогать Шевченко в сборной Польши

Шевченко может легко оставаться без работы до лета 2024 года и получить от итальянского клуба более 6 млн евро. Теперь нужно делать трудный выбор – шанс в сборной Польши или щедро оплаченный "отпуск". Если Шевченко выбьет из Дженоа хотя бы половину контрактной суммы, то сможет сделать "скидку" Польскому футбольному союзу – условные 2 млн евро в год вместо 2,5 млн. Правда, руководство Дженоа хорошо знает о спешке своего бывшего тренера и будет сражаться за каждую копейку.

Напомним, Польский футбольный союз намерен объявить имя нового главного тренера сборной 31 января. Ему предстоит подготовить команду к полуфиналу отбора ЧМ-2022 против России (24 марта).

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