Головними цілями "грифонів" у січні стануть Саму Кастільєхо та Віталій Миколенко, стверджує Сalciomercato.

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Якщо підписання резервіста Мілана виглядає цілком реальним, то із захисником Динамо все не так просто. На Миколенка також претендує Наполі, який зараз очолює турнірну таблицю Серії А. Не слід забувати і про фінансові апетити Ігоря Суркіса. Минулого року президент Динамо вимагав за провідного гравця 30 млн євро, які навряд зможе виплатити Дженоа.

Додамо, що в поточному сезоні Миколенко провів 15 матчів та відзначився 3 гольовими передачами. Контракт оборонця з Динамо розрахований до 2025 року.

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