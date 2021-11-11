Главными целями "грифонов" в январе станут Саму Кастильехо и Виталий Миколенко, утверждает Сalciomercato.

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Если подписание резервиста Милана выглядит вполне реальным, то с защитником Динамо все не так просто. На Миколенко также претендует Наполи, который сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А. Не стоит забывать и о финансовых аппетитах Игоря Суркиса. В прошлом году президент Динамо требовал за ведущего игрока 30 млн евро, которые вряд ли сможет выплатить Дженоа.

В текущем сезоне Миколенко провел 15 матчей и отметился 3 голевыми передачами. Контракт защитника с Динамо рассчитан до 2025 года.

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