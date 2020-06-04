Мілевський пояснив, чому не приїжджає до табору збірної України

Колишній нападник "синьо-жовтих" Артем Мілевський зізнався, що зупиняє його від появи у національній збірній.

"У вас там такий режим... Якби мене побачив Андрій Шевченко, то відразу б подумав, що я вас посаджу в таксі і заберу у "нічну зміну". Я ж знаю його.

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Відразу б у вас була серйозна перевірка. Я тому особливо і не під'їжджаю. У вас же там зараз всі "профіки", нічого алкогольного навіть не нюхаєте. Можна і просто поспілкуватися, але я не люблю таких речей, щоб потім на мене зайвий раз дивився хтось, мовляв, щось не так. Не хочу, щоб потім були розмови і проблеми. На Євро під'їду, там і побачимось", – сказав Мілевський в ефірі YouTube-каналу "Міля".

Нагадаємо, останній матч у футболці "синьо-жовтих" Артем провів у жовтні 2012 року, зігравши проти Молдови (0:0). Всього за збірну України форвард зіграв 50 поєдинків.

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