"Було неприємно дізнатися, що трибуни залишаться без вболівальників. Також я довідався, що в олімпійському селищі буде багато обмежень для спортсменів і, можливо, ми не зможемо відвідувати інші змагання.

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Я навіть не зможу взяти з собою стрингера, який відіграє важливу роль в моїй команді. Також будуть обмеження у кількості людей, яких можна взяти в команду. Мені треба подумати над цим. У мої плани завжди входила участь в Олімпіаді, але зараз я розриваюсь. З огляду на останні новини, шанси на мою участь – 50 на 50", – цитує Новака Джоковіча Metro.

Цього cезону Джоковіч виборов чемпіонство у Відкритому чемпіонаті Австралії, Ролан Гарросі та Вімблдоні, а незабаром виступить на Відкритому чемпіонаті США. 34-річний серб може стати першим тенісистом, який здобуде перемогу у чотирьох головних турнірах року та завоює золоту медаль Олімпійських ігор. Раніше це вдавалося тільки німкені Штеффі Граф у 1988 році.

Нагадаємо, організатори Олімпіади прийняли рішення провести більшу частину форуму без глядачів. Лише 24 змагання з 748 можна буде споглядати з трибун. Чоловічий тенісний турнір на Іграх в Токіо розпочнеться 24 липня.

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