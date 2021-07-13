Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко знает, как правильно проводить время с сыновьями и поддерживать своих друзей.

11 июля состоялся финал Уимблдона в Лондоне между итальянцем Маттео Берреттини и сербом Новаком Джоковичем. В нем победил последний, в шестой раз завоевав титул.

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Финал посетил Шевченко с сыновьями, где болел за серба. Соответствующие фото наставник "сине-желтых" опубликовал в своих соцсетях. "Великолепное спортивное воскресенье в Лондоне с моими ребятами. Поздравляю своего большого друга с очередным триумфом на Уимблдоне. Твой 20-й Большой шлем. История продолжается... следующая остановка – Нью-Йорк", – написал Андрей Николаевич.

Также в этот день Шевченко посетил и финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией, где победу одержала "Скуадра Адзурра" – она ​​была более точной в серии пенальти (1:1, пен. 3:2).

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