Шевченко: Я розмовляв з Гвардіолою, він стверджував, що бачить перспективи у Зінченка

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про розмову з головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою щодо Олександра Зінченка.

"Навесні я розмовляв з Гвардіолою, він стверджував, що бачить в Зінченку перспективу. Це означає, що Олександр обов'язково отримає свій шанс у Манчестер Сіті", – цитує Шевченка Footboom.

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До слова, сьогодні з'явилась інформація, що Бетіс зацікавлений у послугах 21-річного українця. Відзначимо, що Олександр двічі не потрапив до заявки "містян" на матчі АПЛ.