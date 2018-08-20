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Шевченко: Я розмовляв з Гвардіолою, він стверджував, що бачить перспективи у Зінченка

15:44 655 Читать на русском
Шевченко: Я розмовляв з Гвардіолою, він стверджував, що бачить перспективи у Зінченка
Зінченко та Гвардіола / фото з соцмереж

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про розмову з головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою щодо Олександра Зінченка.

"Навесні я розмовляв з Гвардіолою, він стверджував, що бачить в Зінченку перспективу. Це означає, що Олександр обов'язково отримає свій шанс у Манчестер Сіті", – цитує Шевченка Footboom.

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До слова, сьогодні з'явилась інформація, що Бетіс зацікавлений у послугах 21-річного українця. Відзначимо, що Олександр двічі не потрапив до заявки "містян" на матчі АПЛ.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Збірна України Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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