Шевченко: Я разговаривал с Гвардиолой, он утверждал, что видит перспективы у Зинченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о разговоре с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой по поводу Александра Зинченко.

"Весной я разговаривал с Гвардиолой, он утверждал, что видит в Зинченко перспективу. Это значит, что Александр обязательно получит свой шанс в Манчестер Сити", – цитирует Шевченко Footboom.

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

К слову, сегодня появилась информация, что Бетис заинтересован в услугах 21-летнего украинского футболиста. Отметим, что украинец дважды не попал в заявку "горожан" на матчи АПЛ.