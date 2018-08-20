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Шевченко: Я разговаривал с Гвардиолой, он утверждал, что видит перспективы у Зинченко

15:44 130 Читати українською
Шевченко: Я разговаривал с Гвардиолой, он утверждал, что видит перспективы у Зинченко
Зинченко и Гвардиола / фото из соцсетей

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о разговоре с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой по поводу Александра Зинченко.

"Весной я разговаривал с Гвардиолой, он утверждал, что видит в Зинченко перспективу. Это значит, что Александр обязательно получит свой шанс в Манчестер Сити", – цитирует Шевченко Footboom.

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

К слову, сегодня появилась информация, что Бетис заинтересован в услугах 21-летнего украинского футболиста. Отметим, что украинец дважды не попал в заявку "горожан" на матчи АПЛ.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Сборная Украины Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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