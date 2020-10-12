"Це було б неповагою до Олександра, його кар'єри і всього футбольного світу. Взяти його в заявку – це був останній крик. Я розумів, що якщо з воротарем щось трапитися, то ставити польового гравця не можна. Якби щось трапилося, то Саша вийшов би і зіграв, звичайно.

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Для таких збірних як Україна, у яких не такий багатий вибір футболістів, ситуація з COVІD-19 зараз катастрофічна. Ми зазнаємо значно більшої шкоди, ніж інші команди. У нас немає такого якісного підбору гравців, і якщо хтось вилітає – це велика проблема. Зараз будуть проблеми і в кубкових турнірах. Я уявляю, який матч чекає на Шахтар в Мадриді", – заявив Шевченко у коментарі Великому Футболу.

Нагадаємо, Шовковський таки потрапив до заявки збірної України на матч з Францією, але Георгій Бущан провів всі 90 хвилин і був змушений 7 разів витягувати м'яч з власних воріт.

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