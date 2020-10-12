"Это было бы неуважением к Александру, его карьере и всему футбольному миру. Взять его в заявку – это был последний крик. Я понимал, что если с вратарем что-то случиться, то ставить полевого игрока нельзя. Если бы что-то случилось, то Саша вышел бы и сыграл, конечно.

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Для таких сборных как Украина, у которых не такой богатый выбор футболистов, ситуация с COVІD-19 сейчас катастрофическая. Мы испытываем значительно больше проблем, чем другие команды. У нас нет такого качественного подбора игроков, и если кто-то вылетает – это большая проблема. Сейчас будут проблемы и в кубковых турнирах. Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде", – заявил Шевченко в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Шовковский таки попал в заявку сборной Украины на матч с Францией, но Георгий Бущан провел все 90 минут и был вынужден 7 раз вытаскивать мяч из собственных ворот.

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